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Пятнадцать железнодорожных переходов появится в Подмосковье в 2021 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пятнадцать железнодорожных переходов появится в Подмосковье в 2021 году

Елена Фролова

Транспорт

Железнодорожники возведут на территории Московской области 15 одноуровневых железнодорожных переходов в 2021 году. Все новые конструкции будут соответствовать современным требованиям. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Их оснастят звуковой и световой сигнализациями, ограждением и знаками безопасности, резинокордовым настилом.

— Работы будут проводиться по инвестиционной программе открытого акционерного общества (ОАО) «РЖД», — пояснили в пресс-службе.

Так, на Савеловском направлении построят четыре перехода (у станций Дмитров и Талдом, а также платформ Темпы и Орудьево). В свою очередь на Рижском направлении они появятся на остановочных пунктах Устиновка и Новопетровское. Еще два возведут на Павелецком направлении (платформы Тесна и Акри). Три перехода построят на Курском направлении, а еще два — на Горьковском.

За 2020 год на территории Подмосковья было оборудовано 20 новых одноуровневых пешеходных переходов.

Читайте также: Транспортный вопрос: 15 дорожных объектов откроют в Подмосковье в 2021 году

пешеходные переходыМосковская областьжелезная дорога
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