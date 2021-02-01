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Троих пособников боевиков задержали в Ингушетии
Фото: pixabay.com

Троих пособников боевиков задержали в Ингушетии

Кирилл Николаев

Происшествия

Троих пособников террористической организации «Имарат Кавказ»*, которые поставляли питание и оружие находящимся в розыске боевикам, задержали в Ингушетии. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

Она заявила, что задержанным предъявлено обвинение по статьям за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также за участие в деятельности террористической организации.

По данным следствия, в 2020 году трое мужчин нашли жилье для боевиков. Кроме того, задержанные обеспечивали им безопасное перемещение по республике и перевозку оружия, сообщает РИА Новости.

*«Имарат Кавказ» — запрещенная на территории России террористическая организация.

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