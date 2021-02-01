Непогода может нарушить жизнеобеспечение трех федеральных округов РФ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена на территории трех федеральных округов РФ в ближайшее время из-за непогоды. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Уточняется, что наиболее высокую вероятность возникновения неблагоприятных метеоявлений отмечают на территории Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Республики Коми, Архангельской области, а также на территории Ненецкого АО и на юге Уральского федерального округа. Кроме того, с 5 по 7 февраля — в Псковской, Новгородской и Калининградской областях.

Ранее, на прошлой неделе, непогода оказала негативное влияние на работу систем жизнеобеспечения в нескольких регионах России. Отключение электроэнергии зафиксировали в республиках Карелия и Коми, а также в Вологодской и Ленинградской областях.

Читайте также: Врач рассказала, как метеозависимым людям перенести скачки погоды