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Незаконно построенный КПП демонтировали возле высотки на Котельнической набережной
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Незаконно построенный КПП демонтировали возле высотки на Котельнической набережной

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Котельническая набережная, 1/15 Карта всех событий

На Котельнической набережной был демонтирован незаконно построенный контрольно-пропускной пункт. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Постройка была возведена рядом со сталинской высоткой по адресу Котельническая набережная, владение 1/15б. Уточняется, что площадь незаконного КПП составляла 15 квадратных метров.

Госинспекция выяснила, что данный участок земли не зарегистрирован и у собственников не было права на строительство объекта. Кроме того, после возведения постройка не была поставлена на государственный кадастровый и технический учет, добавили в пресс-службе.

— Бывший контрольно-пропускной пункт, расположенный в непосредственной близости от сталинской высотки, давно не использовался, находился в полуразрушенном состоянии и портил внешний вид набережной, — пояснил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский.

Он добавил, что в настоящее время незаконное строение демонтировали, а территорию привели в надлежащий вид, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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