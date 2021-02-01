Украина закрыла въезд участнику белорусской группы «Песняры» из-за посещения Крыма

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Украина запретила въезд в страну солисту белорусской музыкальной группы «Песняры» на три года из-за того, что он посещал Крым. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы.

Уточняется, что гражданин Белоруссии был задержан в аэропорту Киева. Пограничники установили, что в Крым солист посещал летом 2020 года, к тому же, попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, в пресс-службе добавили, что музыкант подтвердил факт незаконного въезда на остров.

По информации издания «Украинская правда», речь идет солисте музыкальной группы Валерии Дайнеко.

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