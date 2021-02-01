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Стало известно, почему российские космонавты стрессоустойчивей американских коллег
Фото: youtube.com /Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Стало известно, почему российские космонавты стрессоустойчивей американских коллег

Виктория Федотова

Спорт

Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, как проходят тренировки космонавтов на стрессоустойчивость. Он ответил на вопрос ведущей Софико Шеварнадзе, которая заявила, что космонавтам «безумные вещи приходится делать». Например, у Рязанского более 750 прыжков с парашютом.

— Это симулятор стрессовых ситуаций. У нас не просто прыжки ради прыжков. У тебя на руке закреплена специальная карточка, в шлем парашютиста вмонтирован микрофон, и ты должен решить эту карточку до открытия парашюта. То есть ты несешься камушком к земле и в это время решаешь карточку, надиктовывая решение на миктофон. Параллельно контролируя высоту, инструктора, который летит рядом с тобой. Это мультизадачность. Дальше психологи слушают запись и анализируют, определяя уровень стресса по голосу, — заявил космонавт.

Рязанцев подчеркнул, что подобного теста нет у американских космонавтов, поэтому российские специалисты более стрессоустойчивы.

Видео опубликовано на YouTube.

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