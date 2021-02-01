Стало известно, почему российские космонавты стрессоустойчивей американских коллег

Фото: youtube.com /Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, как проходят тренировки космонавтов на стрессоустойчивость. Он ответил на вопрос ведущей Софико Шеварнадзе, которая заявила, что космонавтам «безумные вещи приходится делать». Например, у Рязанского более 750 прыжков с парашютом.

— Это симулятор стрессовых ситуаций. У нас не просто прыжки ради прыжков. У тебя на руке закреплена специальная карточка, в шлем парашютиста вмонтирован микрофон, и ты должен решить эту карточку до открытия парашюта. То есть ты несешься камушком к земле и в это время решаешь карточку, надиктовывая решение на миктофон. Параллельно контролируя высоту, инструктора, который летит рядом с тобой. Это мультизадачность. Дальше психологи слушают запись и анализируют, определяя уровень стресса по голосу, — заявил космонавт.

Рязанцев подчеркнул, что подобного теста нет у американских космонавтов, поэтому российские специалисты более стрессоустойчивы.

Видео опубликовано на YouTube.

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