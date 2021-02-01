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Жителя Подмосковья приговорили к 16 годам колонии за попытку сбыта наркотиков
Фото: twitter.com/mfame_guru

Жителя Подмосковья приговорили к 16 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

Анастасия Волоснова

Происшествия

Жителя Подмосковья приговорили к 16 годам лишения свободы за попытку сбыта более шести килограммов наркотических веществ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным следствия, житель Московской области Никита Кулябичев занимался производством мефедрона в нарколаборатории Тверской области. Часть наркотических веществ мужчина смог сбыть на территории национального парка «Лосиный остров». Отмечается, что Кулябичев был участником организованной группы.

— Однако реализовать дальнейший преступный умысел он не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Наркотическое средство общей массой свыше 6,7 килограмма было обнаружено и изъято из незаконного оборота, — сообщили в пресс-службе.

Московский областной суд признал Кулябичева виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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