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Более 580 тысяч детей перевезли поезда ЦППК в 2020 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 580 тысяч детей перевезли поезда ЦППК в 2020 году

Юлия Ямпольская

Транспорт

Свыше 580 тысяч детей перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в минувшем году. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что больше всего маленьких пассажиров было отправлено на Ярославском направлении — около 130 тысяч. Кроме того, среди лидеров отмечают Казанское направление — им воспользовались свыше 117 тысяч. Третье место занимает Горьковское направление, где проехали 52,5 тысячи детей.

Чаще всего они путешествовали в августе: дети совершили более 112 тысяч поездок.

В ЦППК напомнили, что в поездах пригородного сообщения пассажиры могут провозить бесплатно детей в возрасте не старше пяти лет, в возрасте от пяти до семи лет — с оплатой по детскому тарифу.

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