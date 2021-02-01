Сена вышла из берегов в Париже из-за дождей

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Уровень воды в реке Сене в Париже увеличился в течение последних нескольких лет из-за дождей. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что несколько набережных, в частности, недалеко от Лувра, закрыты. Кроме того, прогнозируется повышения уровня воды и в последующие дни.

Зона в районе Бир-Хакейм, участки недалеко от сада Тюильри, Лебединого острова перекрыты на данный момент. Рейтинг метеоопасности в Париже повысился до «желтого». Он соответствует риску наводнения или быстрого подъема уровня воды, который не причиняет значительного ущерба, но требует особого внимания.

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