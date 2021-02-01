Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сена вышла из берегов в Париже из-за дождей
Фото: pixabay/byothe

Сена вышла из берегов в Париже из-за дождей

Юлия Ямпольская

В мире

Уровень воды в реке Сене в Париже увеличился в течение последних нескольких лет из-за дождей. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что несколько набережных, в частности, недалеко от Лувра, закрыты. Кроме того, прогнозируется повышения уровня воды и в последующие дни.

Зона в районе Бир-Хакейм, участки недалеко от сада Тюильри, Лебединого острова перекрыты на данный момент. Рейтинг метеоопасности в Париже повысился до «желтого». Он соответствует риску наводнения или быстрого подъема уровня воды, который не причиняет значительного ущерба, но требует особого внимания.

Читайте также: Около 300 мигрантов оккупировали детский сад в Париже

ФранциядождьПариж
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проблемы бизнеса стали заметнее

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Все мнения
О проекте