Около 300 мигрантов оккупировали детский сад в Париже 

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Около 300 мигрантов проводят в воскресенье, 24 января, акцию протеста на юге Парижа. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным издания, в конце ноября мигранты разбили палаточный лагерь на площади Парижа, откуда их выгнали полицейские. В настоящее время они захватили пустые помещения одного из детских садов.

Мигранты требуют от мэрии Парижа укрытия от холодов и защиты от пандемии коронавирусной инфекции.

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