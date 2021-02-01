Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в феврале

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По словам астрологов, предстоящий месяц будет удачным не для всех знаков зодиака, а лишь для четырех. Сферы, в которых стоит ждать перемен — любовь, отношения, семья и финансы. Звезды также обещают, что февраль для этих знаков внесет свои коррективы в карьерную сферу. Многие получат повышение или сменят нелюбимую работу.

Телец

Тельцы, которые давно мечтают о ребенке, могут в феврале получить долгожданное известие о скором пополнении в семье. Большинство представителей этого знака станут мамами, папами, бабушками и дедушками. Астрологи уверяют, что если этого не случится в феврале, то Тельцы могут не сомневаться — очень скоро их желание исполнится.

Лев

Февраль станет для Львов денежным месяцем. Многие могут сменить работу, получить повышение или высокооплачиваемую должность. Астрологи советуют не торопиться в принятии решений, касающихся денег. Возможно, для улучшения финансового положения придется потрудиться.

Весы

Весов в феврале ждет удача по всем фронтам. Звезды обещают романтические знакомства, получение выгодных предложений и продвижение в карьере. Одинокие представители этого знака могут встретить настоящую любовь и задуматься о создании семьи. Останется лишь радоваться своим победам и быть благодарным судьбе.

Водолей

Февраль готовит Водолеям приятные сюрпризы. Многим представителям знака повезет в любви и деньгах. Астрологи пророчат вероятную встречу с «призраками прошлого». Скорее всего, это бывшие коллеги, любовники или приятели, которые придут к вам с приятными новостями, сообщает 5-tv.ru.

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