Водитель иномарки погиб в аварии с участием трех автомобилей в Подмосковье
Три автомобиля столкнулись в Подмосковье. Об этом в понедельник, 1 февраля, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Уточняется, что инцидент произошел на 34-м километре трассы М5 «Урал». В результате ДТП с участием грузового автомобиля и двух иномарок погиб водитель легковушки.
На данный момент представители ДПС ГИБДД проводят проверку.
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