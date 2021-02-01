Водитель иномарки погиб в аварии с участием трех автомобилей в Подмосковье

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Три автомобиля столкнулись в Подмосковье. Об этом в понедельник, 1 февраля, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел на 34-м километре трассы М5 «Урал». В результате ДТП с участием грузового автомобиля и двух иномарок погиб водитель легковушки.

На данный момент представители ДПС ГИБДД проводят проверку.

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