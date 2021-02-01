СК проверит информацию о пуске светосигнальной ракеты в сторону самолета в Тюмени

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Следователи проводят проверку информации о запуске светосигнальной ракеты в сторону пассажирского самолета в Тюмени. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявили в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее СМИ сообщили, что зеленый заряд был выпущен в сторону лайнера, который следовал по маршруту Уфа —Тюмень. В этот момент самолет якобы заходил на посадку в аэропорт «Рощино».

Авиакомпания Utair сообщили РИА Новости, что не имеет подобной информации.

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