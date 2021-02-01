Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК проверит информацию о пуске светосигнальной ракеты в сторону самолета в Тюмени
Фото: АГН «Москва»

СК проверит информацию о пуске светосигнальной ракеты в сторону самолета в Тюмени

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи проводят проверку информации о запуске светосигнальной ракеты в сторону пассажирского самолета в Тюмени. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявили в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее СМИ сообщили, что зеленый заряд был выпущен в сторону лайнера, который следовал по маршруту Уфа —Тюмень. В этот момент самолет якобы заходил на посадку в аэропорт «Рощино».

Авиакомпания Utair сообщили РИА Новости, что не имеет подобной информации.

Читайте также: Заполняемость следующих из Армении в РФ самолетов составит 100 процентов с 1 февраля

самолетТюменьСК России
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проблемы бизнеса стали заметнее

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Все мнения
О проекте