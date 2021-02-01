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«Мне правда обидно»: Дава расстроен результатами голосования на ТВ-шоу
Фото: youtube.com / Fametime TV

«Мне правда обидно»: Дава расстроен результатами голосования на ТВ-шоу

Анастасия Чанцева

Звезды

В минувшее воскресенье, 31 января, на телеканале «Россия 1» состоялся новый этап шоу «Танцы со звездами». Блогер Давид Манукян и Дарья Палей после исполнения индийского танца оказались на последней строчке турнирной таблицы.

— Нас поставили на последнее место, не буду скрывать: я расстроен. Я пришел на этот проект не для того, чтобы доказывать, что я самый лучший танцор в этом мире. Я хотел раскрыться для вас с другой стороны, чтобы вы просто кайфовали от этих номеров, получали удовольствие. Но скажу честно: мне правда обидно, — поделился Дава в своем Instagram-аккаунте.

Судьи же были явно не в восторге от выступления пары, поэтому поставили невысокие баллы. Если и зрители не отдадут свои голоса за Манукяна и Палей, то звездам придется покинуть проект.

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Шоу-бизнестанцыДавид Манукян
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