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«Вылечить всех не сможете»: Юрий Лоза рассказал об отношении к хейтерам
Фото: Из личного архива Ю. Лозы

«Вылечить всех не сможете»: Юрий Лоза рассказал об отношении к хейтерам

Олег Сыров

Звезды

Юрий Лоза рекомендует тем, кого травят в Сети, пожалеть своих глупых врагов. О том, как не реагировать на провокации и не расстраиваться, музыкант, поэт и композитор рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».

Певец признался, что сталкивается с хейтерами регулярно.

— Я живу в этом режиме очень давно. Несколько лет наблюдается шквал гадостей. Я каждый день захожу на свои каналы и вижу по 10, 20, а то и по 50 оскорблений, «наездов» всяких. Интернет у некоторых людей создает ощущение полной безнаказанности. Тот, кто пишет, уверен, что его не найдут, не поймают, за оскорбления он не ответит, и чувствует себя свободным от каких-то моральных принципов и правил поведения, — пояснил музыкант.

Лоза добавил, что никогда не пытался «выхватить» таких хамов в реальности — их слишком много. Он посоветовал не поддаваться на провокации и не искать личной встречи с обидчиками тем, кто подвергся атаке троллей. Певец объяснил, что ситуация может начать развиваться не так, как вы предполагаете. По его словам, человека могут вывести из равновесия, выманить на встречу и привести с собой профессиональных боксеров. Или, наоборот, поставить видеокамеру, а затем снять, как вы бьете по лицу «незнакомого и невинного прохожего», а после подать на вас же заявление в полицию. Юрий Лоза предупредил, что тролли из интернета могут действовать подло и эффективно.

— Я себя держу в руках. Единственный способ защиты от хейтеров — отнестись к этому делу философски. Мне как-то понравилось стихотворение: «Мой друг, враги мои смешны, себя во злобе с головою выдав. Когда на них глядишь со стороны, их хочется жалеть, как инвалидов!» — процитировал строфы собеседник «Вечерней Москвы».

Музыкант добавил, что если можно тех, кто пишет пакости, блокировать, он их блокирует, а если нет — не страшно.

— Дурак — он и есть дурак. Вы должны понимать, что вылечить вы всех не сможете. Есть хорошее старое сравнение: «Приводить аргументы в споре с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем. Неважно, что ты умнее, он опрокинет фигуры, обгадит доску и улетит к своим рассказать, как тебя «уделал», — пошутил поэт.

Лоза заявил, что нельзя обижаться на глупых людей. По его мнению, они не виноваты, что с ними так обошлась природа. Музыкант заметил, что нападающие почему-то обижаются, если их начинаешь жалеть, и у них пропадают задор и пыл.

— Мы все знаем поговорку «собака лает — караван идет». Народ давно ответил, как относиться к недоброжелателям! — напомнил музыкант.

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