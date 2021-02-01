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Похолодание придет в Москву и Подмосковье к концу недели
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Похолодание придет в Москву и Подмосковье к концу недели

Анастасия Волоснова

Город

В Москве и области ожидается похолодание. К выходным дневная температура может опуститься ниже 10 градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В пятницу, 5 февраля, в столице прогнозируют слабый снег и северо-западный ветер скоростью 3–8 метров в секунду. Ночная температура составит от минус 12 до минус 17 градусов, дневная — от минус 9 до минус 14 градусов.

В ночь на субботу, 6 февраля, температура воздуха может опуститься до минус 17–22 градусов, дневная — до 12–17 градусов мороза.

Ночная температура в воскресенье, 7 февраля, понизится до минус 15–20 градусов, дневная составит минус 9–14 градусов. В Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег ночью, днем в регионе не прогнозируется осадков.

В ближайшие будни в столице обещают небольшие снегопады. Во вторник, 2 февраля, температура составит от минус 4 до минус 6 градусов, 3 и 4 февраля — от минус 2 до минус 4 градусов. Ночная температура в эти дни может опуститься до минус 11 градусов.

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