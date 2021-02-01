Двадцать семь человек отравились водопроводной водой в Красноярске
Двадцать семь человек отравились водопроводной водой в Красноярске. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили коммунальные службы города.
По данным СМИ, сведения об отравлении приходили с улиц, где накануне отключали холодную воду. После восстановления водоснабжения жители Красноярска почувствовали странный вкус воды и горечь. Позднее у них появились симптомы отравления, сообщает ТАСС.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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