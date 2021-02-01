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Двадцать семь человек отравились водопроводной водой в Красноярске
Фото: mos.ru

Двадцать семь человек отравились водопроводной водой в Красноярске

Кирилл Николаев

Происшествия

Двадцать семь человек отравились водопроводной водой в Красноярске. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили коммунальные службы города.

По данным СМИ, сведения об отравлении приходили с улиц, где накануне отключали холодную воду. После восстановления водоснабжения жители Красноярска почувствовали странный вкус воды и горечь. Позднее у них появились симптомы отравления, сообщает ТАСС.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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