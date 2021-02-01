Земфира выпустила клип впервые за семь лет

Фото: youtube.com/zemfira

Российская певица Земфира впервые за долгое время выпустила клип, который стал саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Двухминутный клип под названием «Злой человек» появился на YouTube-канале исполнительницы.

В клипе снялась сама Литвинова, которая накануне анонсировала в своем Instagram новый альбом Земфиры. По словам актрисы, седьмая пластинка певицы получилась гениальной.

Предыдущий альбом певицы — «Жить в твоей голове» — вышел в феврале 2013 года, а клип на одноименную песню был срежиссирован Ренатой Литвиновой. Он вышел в январе 2014 года.

Читайте также: Стало известно о состоянии Земфиры после слухов о ее заражении COVID-19