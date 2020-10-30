Стало известно о состоянии Земфиры после слухов о ее заражении COVID-19

Фото: youtube.com/zemfira

Певица Земфира чувствует себя хорошо. Об этом сообщила заслуженная артистка России, подруга исполнительницы Рената Литвинова.

— Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо, — написала Литвинова на своей странице в Facebook.

Zemfira передаёт всем привет и чувствует себя хорошо) #stayhome #оставайтесьдома Опубликовано Renata Litvinova Пятница, 30 октября 2020 г.

Ранее в Сети появилась информация, что Земфира заразилась коронавирусом и лечится на дому.

Также стало известно о заражении коронавирусом актера Гоши Куценко. Его отправили в больницу.

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