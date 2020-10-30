Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно о состоянии Земфиры после слухов о ее заражении COVID-19
Фото: youtube.com/zemfira

Стало известно о состоянии Земфиры после слухов о ее заражении COVID-19

Вероника Кузьминова

Звезды

Певица Земфира чувствует себя хорошо. Об этом сообщила заслуженная артистка России, подруга исполнительницы Рената Литвинова.

— Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо, — написала Литвинова на своей странице в Facebook.

Zemfira передаёт всем привет и чувствует себя хорошо) #stayhome #оставайтесьдома

Опубликовано Renata Litvinova Пятница, 30 октября 2020 г.

Ранее в Сети появилась информация, что Земфира заразилась коронавирусом и лечится на дому.

Также стало известно о заражении коронавирусом актера Гоши Куценко. Его отправили в больницу.

Читайте также: «Крепкий мужик»: Киркоров сообщил о здоровье зараженного COVID-19 отца

певицаЗемфиракоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Диктатура Cети: готовимся к худшему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Конкин, Светличная: когда враждуют отцы и дети

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Замерз, уснул, ожил: как погрузить человека в спячку

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Все мнения
О проекте