Стало известно о состоянии Земфиры после слухов о ее заражении COVID-19
Певица Земфира чувствует себя хорошо. Об этом сообщила заслуженная артистка России, подруга исполнительницы Рената Литвинова.
— Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо, — написала Литвинова на своей странице в Facebook.
Zemfira передаёт всем привет и чувствует себя хорошо) #stayhome #оставайтесьдомаОпубликовано Renata Litvinova Пятница, 30 октября 2020 г.
Ранее в Сети появилась информация, что Земфира заразилась коронавирусом и лечится на дому.
Также стало известно о заражении коронавирусом актера Гоши Куценко. Его отправили в больницу.
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