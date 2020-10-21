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Представитель Гоши Куценко подтвердила госпитализацию актера
Фото: instagram.com / goshakutsenko

Представитель Гоши Куценко подтвердила госпитализацию актера

Олег Сыров

Вероника Кузьминова

Звезды

Актера Гошу Куценко отправили в больницу после заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила агент артиста Анастасия.

Она подтвердила факт госпитализации и поблагодарила всех, кто беспокоится о здоровье артиста. Агент Куценко уточнила, что пока новостей о состоянии здоровья актера нет.

Ранее Куценко сообщил, что заболел коронавирусом. Он назвал инфекцию «коварнейшим персонажем» и призвал людей носить маски.

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Гоша Куценкогоспитализациякоронавирус
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