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Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт передачи «Голос. Дети»

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Анастасия Волоснова

Звезды

Первый канал анонсировал наставников восьмого сезона проекта «Голос. Дети» в своем официальном Instagram-аккаунте.

Членами жюри нового сезона детского «Голоса» станут: певица Светлана Лобода, музыкант Егор Крид и рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста.

В комментариях к публикации отметился шуточным замечанием один из новых членов жюри — Егор Крид.

— Я бы пошел в команду к Басте! Люблю его музыку, — написал исполнитель.

Подписчики встретили изменения в составе жюри бурей эмоций. Большая часть поклонников проекта оценила выбор новых наставников. Однако нашлись и те, кому исполнители показались недостаточно профессиональными.

«Можно не смотреть...»; «Басте респект, но хотелось бы Пелагею и Агутина увидеть еще»; «Научите петь, и я сама пойду на «Голос» с такими наставниками»; «Рейтинговый сезон грядет»; «Крид — очень неожиданно, Лобода — приятно, Баста — ожидаемо», — написали фанаты.

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проект «Голос»БастаЕгор Крид
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