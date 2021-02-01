Анита Цой отметит юбилей в прямом эфире

Фото: Предоставлено пресс-службой Аниты Цой

Шоу, посвященное 50-летию певицы Аниты Цой, будет транслироваться в прямом эфире телеканала НТВ в ночь с 6 на 7 февраля в 00:10. Об этом звезда сообщила на своей страничке в Instagram.

Цой добавила, что запланированное на эту дату шоу «Пятый океан» с участием зрителей в Кремле переносится на 1 октября. Если вдруг что-то пойдет не так, концерт пройдет под открытым небом, пообещала певица.

— Мы до последнего момента надеялись, что сможем встретиться со зрителями на моем шоу «Пятый океан» в преддверии важной личной даты. Но, к огромному сожалению, из-за всей сложившейся ситуации Кремлевский дворец не открыл свои двери для зрителей. Я — оптимист, и раздавленные клопы для меня всегда пахнут французскими духами. И наша встреча, как я и обещала, обязательно состоится! Вы увидите «Пятый океан» по телевизору! — рассказала Анита Цой.

Она добавила, что сделает все возможное, чтобы шоу в Кремле состоялось, а ее поклонники смогли увидеть вживую яркое музыкальное представление.

Читайте также: Анита Цой рассказала, почему не отмечала Новый год