Все авиакомпании в нью-йоркском аэропорту отменили полеты из-за снегопада

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Все авиакомпании в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа отменили полеты из-за снегопада. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в портовом управлении Нью-Йорка.

Отмечается, что аэропорт открыт, но рейсы отменены из-за погодных условий. В частности, не будет вылетов коммерческих авиалиний.

Из-за непогоды жителей Нью-Йорка призвали избегать ненужных поездок и быть осторожными, сообщает РИА Новости.

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