«Теперь все наоборот»: Харламов показал детское фото

Фото: instagram.com/garikkharlamov

Юморист Гарик Харламов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой ему около 4 лет. Публикация набрала почти 300 тысяч лайков и 4 тысячи комментариев.

— Мир прекрасен. Я ничего не знаю и ни о чем не переживаю. Я худой, полон энергии, и мне хочется много машинок и солдатиков. Мультики реальны, Дед Мороз — тоже. И вот какой парадокс я понял сейчас: тогда я был маленьким человеком, а мир был огромен, теперь же — все наоборот, — написал под снимком Харламов.

Напомним, в прошлом году Гарик Харламов начал работать с киностудией «Союзмультфильм». Волк из новых серий «Ну, погоди!» скоро «заговорит» его голосом.

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