«Всем папам желаю того же»: Харламов показал трогательное признание в любви от дочери

Фото: youtube.com/Forbes

Российский шоумен Гарик Харламов поделился с подписчиками трогательным рисунком дочери от брака с Кристиной Асмус Анастасии. Фотографию он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Девочка призналась отцу в любви с помощью рисунка. На листе бумаги изображено дерево, сердечки и надпись: «Папа, я тебя люблю».

— Немного дочкиной милоты добавлю к себе в ленту. Всем папам желаю того же, — подписал фото Харламов.

Поклонников растрогало нежное признание юной Анастасии. Многие отметили, что нарисованное дерево символизирует доброту и теплые отношения звездного отца с дочерью.

«Папа для дочки - крепкий фундамент. Дерево нарисовано с корнями и стоит на земле»; «А почему дерево? Возможно, вы у нее ассоциируетесь с чем-то большим, теплым, ярким и в то же время мощным. Под деревом можно укрыться, а можно и валяться под ним, радуясь солнышку»; «И дерево такое основательное. Ребенок любит и опирается на папу. Милота», — написали они в комментариях.

Напомним, юморист Гарик Харламов в 2020 году развелся с Кристиной Асмус. Они прожили в браке почти восемь лет. Звездные родители продолжают вместе воспитывать общую дочь Анастасию. Ранее сообщалось, что актриса осталась жить в особняке после развода. Рядом с загородным домом располагается элитная школа, которую посещает дочь экс-супругов.

Читайте также: Кристина Асмус опубликовала пост с откровенным фото