«От осинки не родятся апельсинки»: Ревва показал забавное фото с дочкой

Фото: Михаил Садчиков — младший

Юморист Александр Ревва опубликовал в своем Instagram фото, на котором вместе с дочкой Амели позирует на камеру. По словам комика, они специально выбирали такую «инстаграмную» позу, чтобы повеселить подписчиков. Снимок был сделан на отдыхе в Дубае, где сейчас Ревва находится со своей женой и двумя дочерьми.

— От осинки не родятся апельсинки, — подписал фото Ревва.

Поклонники уже не раз отмечали, что у младшей дочери юмориста артистичная натура. Осенью Александр Ревва опубликовал в личном блоге видео с участием Амели, которая перепела популярную песню диджея Алана Уокера.

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