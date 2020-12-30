Александр Ревва «превратился» в дворецкого и развеселил фанатов

Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Шоумен и актер Александр Ревва удивил поклонников предновогодним образом. Он перевоплотился в дворецкого, пытающегося не оплошать с праздничными приготовлениями.

На свежем снимке резидент Comedy Club Ревва облачился в темно-красную униформу белл боя. В обеих руках у него — огромные чемоданы.

— К Новому году готов... Осталось купить подарки… — шутливо отметил артист в своем Instagram.

В комментариях фанаты оставили множество улыбающихся и хохочущих смайликов, а некоторые поддержали Ревву, отметив, что новогодняя суета действительно утомляет.

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