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Александр Ревва «превратился» в дворецкого и развеселил фанатов
Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Александр Ревва «превратился» в дворецкого и развеселил фанатов

Ростислав Зубков

Звезды

Шоумен и актер Александр Ревва удивил поклонников предновогодним образом. Он перевоплотился в дворецкого, пытающегося не оплошать с праздничными приготовлениями.

На свежем снимке резидент Comedy Club Ревва облачился в темно-красную униформу белл боя. В обеих руках у него — огромные чемоданы.

— К Новому году готов... Осталось купить подарки… — шутливо отметил артист в своем Instagram.

В комментариях фанаты оставили множество улыбающихся и хохочущих смайликов, а некоторые поддержали Ревву, отметив, что новогодняя суета действительно утомляет.

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подаркиАлександр РевваНовый год
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