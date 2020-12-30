Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Валерия в белом халатике попозировала в ванной и дала совет на Новый год
Фото: instagram.com/valeriya

Валерия в белом халатике попозировала в ванной и дала совет на Новый год

Ростислав Зубков

Звезды

К Новому году не нужно готовиться так, чтобы в итоге явиться на праздник выжатой как лимон, считает певица Валерия. Она рассказала подписчикам, как сама подходит к приготовлениям.

Артистка призналась, что раньше пыталась переделать вообще все дела в канун Нового года. Однако, по ее словам, это слишком сильно изматывает.

— Главное — правильно распределить силы, чтобы и праздник состоялся, и хозяйка дома была раскрасавицей, — подчеркнула Валерия в подписи к своей фотографии, на которой она кокетливо позирует в белом халате в ванной.

Певица призвала всех женщин обязательно выделить себе время для косметических процедур — пилинга, маски для лица и тела и тонизирующей ванны — поскольку «сияющие глаза ценнее для мужчины, чем гирлянды на елке».

Читайте также: «Стресса было очень много»: Бузова на Мальдивах подвела итоги 2020 года

ванная комнатапевица ВалерияНовый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте