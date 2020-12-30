Валерия в белом халатике попозировала в ванной и дала совет на Новый год

Фото: instagram.com/valeriya

К Новому году не нужно готовиться так, чтобы в итоге явиться на праздник выжатой как лимон, считает певица Валерия. Она рассказала подписчикам, как сама подходит к приготовлениям.

Артистка призналась, что раньше пыталась переделать вообще все дела в канун Нового года. Однако, по ее словам, это слишком сильно изматывает.

— Главное — правильно распределить силы, чтобы и праздник состоялся, и хозяйка дома была раскрасавицей, — подчеркнула Валерия в подписи к своей фотографии, на которой она кокетливо позирует в белом халате в ванной.

Певица призвала всех женщин обязательно выделить себе время для косметических процедур — пилинга, маски для лица и тела и тонизирующей ванны — поскольку «сияющие глаза ценнее для мужчины, чем гирлянды на елке».

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