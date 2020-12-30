«Стресса было очень много»: Бузова на Мальдивах подвела итоги 2020 года
Певица и блогер Ольга Бузова отправилась отдыхать на Мальдивы, где рассказала о том, каким для нее был 2020 год.
Звезда призналась, что очень утомилась, поэтому и решила уехать на курорт за границу.
— Стресса было очень много в этом году..., — написала Бузова в Instagram.
Она пожелала самой себе «реально отдохнуть», чтобы достойно встретить и пройти следующий год.
Ранее Ольга Бузова поделилась фотографией с отдыха.
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