«Стресса было очень много»: Бузова на Мальдивах подвела итоги 2020 года

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Певица и блогер Ольга Бузова отправилась отдыхать на Мальдивы, где рассказала о том, каким для нее был 2020 год.

Звезда призналась, что очень утомилась, поэтому и решила уехать на курорт за границу.

— Стресса было очень много в этом году..., — написала Бузова в Instagram.

Она пожелала самой себе «реально отдохнуть», чтобы достойно встретить и пройти следующий год.

Ранее Ольга Бузова поделилась фотографией с отдыха.

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