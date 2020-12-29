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«Отпуск начинается»: Ольга Бузова поделилась фотографией с отдыха
Фото: instagram.com/buzova86

«Отпуск начинается»: Ольга Бузова поделилась фотографией с отдыха

Ксения Монахова

Звезды

Российская певица и блогер Ольга Бузова поделилась с подписчиками первой фотографией с отпуска. Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии Ольга стоит у трапа небольшого судна в красных шортах и черном топе. На шее у певицы так называемое гавайское цветочное ожерелье.

— Даже не верится, что мы на месте... Так волновалась о том, что может что-то случиться, что почти никому не говорила об отлете. Долетели. Отпуск начинается, — написала Ольга Бузова.

Поклонники звезды отметили, что певица заслужила отдых. Они пожелали ей хорошего отпуска и подчеркнули, что Ольге нужно чуть-чуть поправиться.

«Оля, надо немного поправиться, очень похудела»; «Оля, почему такая худышка?»; «Олечка, отдохни. Ты заслужила! Трудяга», — написали в комментариях.

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