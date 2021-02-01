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Поезда ФПК перевезли более 25 тысяч домашних животных в 2020 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Поезда ФПК перевезли более 25 тысяч домашних животных в 2020 году

Кирилл Николаев

Животные

Поезда Федеральной пассажирской компании (ФПК) перевезли более 25 тысяч питомцев в 2020 году. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что количество перевезенных поездами ФПК животных в 2020 году выросло более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. Летом 2020 года в среднем за неделю было перевезено около 500 животных.

В пресс-службе добавили, что чаще всего услугой перевозки домашних животных без сопровождения пользовались владельцы кошек и собак. Кроме них, пассажирами были морские свинки, черепахи, ежи, кролики и другие, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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