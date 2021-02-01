«Отличная проверка»: Асмус объяснила, почему любому актеру нужно играть в театре

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус заявила, что не понимает своих коллег, которые не хотят играть в театре. Соответствующий пост она выложила на странице в Instagram.

По ее словам, играть в театре не только круто, но и необходимо.

— Это отличная проверка. В кино из любого актера приличного могут сделать: смонтируют, как надо, музыку добавят. А в театре тебе «спрятаться» не за что, — написала Асмус в комментарии к посту.

Асмус считает, что театр — это дисциплина и ежедневный «спортзал» для актера. В кино он не получит такого роста и мощного опыта. Асмус выразила мнение о том, что актер без театра теряет себя. Она сожалеет, что спектакли в театрах смотрят в сотни тысяч меньше людей, чем кино.

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