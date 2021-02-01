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«Приготовил сюрпризы»: Киркоров пообещал представить весной интересные премьеры
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Приготовил сюрпризы»: Киркоров пообещал представить весной интересные премьеры

Анастасия Волоснова

Звезды

Певец Филип Киркоров выложил в свой Instagram-аккаунт новую фотографию в стильном наряде. В посте музыкант пообещал показать поклонникам премьеры и сюрпризы в ближайшие несколько месяцев.

Музыкант надел черные джинсы с серебряной цепью, белую футболку с символом и черно-белую куртку «бомбер» с разноцветным принтом. Киркоров дополнил свой образ белыми очками и такого же цвета кепкой.

Музыкант написал под фото, что готовится к наступлению весны, на которую у него имеются крупные планы.

— Зима на исходе... Месяц — и март! Составили уже планы на весну? Я приготовил для вас премьеры и сюрпризы, — рассказал Киркоров под снимком.

Подписчики оценили модный образ певца и поддержали его начинания. В комментариях они сообщили, что с нетерпением ждут обещанных премьер.

«Филипп, наши планы зависят от ваших сюрпризов»; «Ждем с нетерпением! Вы, как всегда, в стиле»; «Филипп, стиль — это точно ваше. Не могу насмотреться, слишком шикарный», — написали фанаты.

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модастильФилипп Киркоров
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