Россияне назвали главный фактор карьерного роста

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Примерно каждый четвертый россиянин, принявший участие в опросе сервиса по поиску работы Superjob, считает определяющим фактором карьерного роста наличие полезных знакомств или связей.

Как показало исследование, 24 процента респондентов убеждены в том, что протекция друзей или родственников — это главное в карьере. Мужчины придерживаются такого мнения чаще, чем женщины (27 и 16 процентов соответственно). Также в пользу связей чаще высказываются представители старшей возрастной группы, от 45 лет (27 процентов).

Среди опрошенных работодателей 22 процента убеждены, что личные связи работника совершенно не отражаются на его профессиональном и должностном росте. Лишь 15 процентов уверены в обратном.

В определяющее значение профессиональных качеств для карьерного роста верят 21 процент участников исследования. Еще 51 процент респондентов полагают, что знакомства и связи полезны, но не являются ключевым фактором в построении карьеры, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, сколько россиян подрабатывают помимо основной работы.

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