Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пандемия изменила предпочтения покупателей интернет-магазинов
Фото: twitter.com/crimea_gov

Пандемия изменила предпочтения покупателей интернет-магазинов

Татьяна Плотникова

Потребление

Жители России в 2020 году, в период пандемии коронавирусной инфекции, стали активнее совершать покупки в интернет-магазинах: количество дистанционных покупок выросло на 127 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт».

При этом больше всего в 2020 году покупатели онлайн-магазинов тратили на одежду и аксессуары (средний чек — 1 179 рублей), покупки в интернет-супермаркетах (2 025 рублей) и финансовые сервисы (1 064 рублей).

Для сравнения: в 2019 году на первом месте среди онлайн-покупок находились профессиональные услуги (агентства по трудоустройству, ландшафтному дизайну, услуги подрядчиков, мастеров мелкого ремонта, клининга), на втором — супермаркеты, на третьем — развлекательные онлайн-сервисы.

Количество покупок россиян в обычных магазинах в 2020 году, по данным исследования, уменьшилось на 39 процентов. В тройку самых популярных направлений, как и в 2019 году, вошли заведения быстрого питания (552 рубля), супермаркеты (580 рублей), кафе и рестораны (2 209 рублей), сообщает ТАСС.

Ранее исследование показало, что россияне резко увеличили траты на электронику и медицинские услуги.

Читайте также: Аналитики объяснили увеличение трат россиян в новогодние каникулы

покупкитраты россиянонлайн-покупки
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проблемы бизнеса стали заметнее

Все мнения
О проекте