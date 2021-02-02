Пандемия изменила предпочтения покупателей интернет-магазинов

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Жители России в 2020 году, в период пандемии коронавирусной инфекции, стали активнее совершать покупки в интернет-магазинах: количество дистанционных покупок выросло на 127 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт».

При этом больше всего в 2020 году покупатели онлайн-магазинов тратили на одежду и аксессуары (средний чек — 1 179 рублей), покупки в интернет-супермаркетах (2 025 рублей) и финансовые сервисы (1 064 рублей).

Для сравнения: в 2019 году на первом месте среди онлайн-покупок находились профессиональные услуги (агентства по трудоустройству, ландшафтному дизайну, услуги подрядчиков, мастеров мелкого ремонта, клининга), на втором — супермаркеты, на третьем — развлекательные онлайн-сервисы.

Количество покупок россиян в обычных магазинах в 2020 году, по данным исследования, уменьшилось на 39 процентов. В тройку самых популярных направлений, как и в 2019 году, вошли заведения быстрого питания (552 рубля), супермаркеты (580 рублей), кафе и рестораны (2 209 рублей), сообщает ТАСС.

Ранее исследование показало, что россияне резко увеличили траты на электронику и медицинские услуги.

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