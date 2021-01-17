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Аналитики объяснили увеличение трат россиян в новогодние каникулы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Аналитики объяснили увеличение трат россиян в новогодние каникулы

Татьяна Плотникова

Потребление

В первую полную неделю после наступления 2021 года, 4-10 января, средние траты россиян в магазинах достигли 4928 рублей — это на 12 процентов превышает показатель аналогичного периода предыдущего года, подсчитали аналитики холдинга «Ромир».

В расчетах учтены расходы только на товары повседневного спроса: на продукты питания и напитки, декоративную и гигиеническую косметику, средства для стирки и уборки, лекарства и другие товары краткосрочного пользования. Учитывались также затраты на приобретение мелкой бытовой техники и электроники.

Индекс недельных расходов рассчитывают для каждой календарной недели на основе данных, полученных с помощью панельного исследования. В нем учитывают сведения о покупках 40 тысяч россиян из 220 городов страны с населением не менее десяти тысяч человек. Участники исследования сканируют QR-коды с чеков, эти данные поступают в базу данных «Ромира».

Аналитики указывают, что увеличился и средний чек одной покупки — до 643 рублей, это почти на 16 процентов превышает показатель 2020 года. Относительно предыдущей недели (28 декабря — 3 января) средний чек сократился на 15 процентов.

Как пояснила исполнительный директор «Ромира» Инна Караева, рост расходов связан с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции: жители страны ограничили себя в посещении клубов, театров, кино и других общественных мест, где раньше активно тратили деньги во время новогодних каникул.

В связи с этим, несмотря на то, что россияне «по традиции основательно закупились перед праздниками», многие стали чаще ходить в магазины и оставлять там больше денег, сэкономленных на развлечениях в общественных местах, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что россияне резко увеличили свои траты на электронику и медуслуги.

Читайте также: Названы регионы, жители которых стали больше тратить в новогодние праздники

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