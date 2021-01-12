Названы регионы, жители которых стали больше тратить в новогодние праздники

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жители Сочи увеличили расходы на покупки во время длинных новогодних выходных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики банка «Русский стандарт».

Как подсчитали в кредитно-финансовой организации, в Сочи число платежей выросло на шесть процентов, средний чек покупки — на один процент, до 1307 рублей.

В Великом Устюге траты жителей, напротив, сократились. Средний чек одной покупки уменьшился на тысячу рублей, до 1594 рублей. Количество операций также значительно уменьшилось.

В Иркутске, который является одним из центров зимнего туризма для желающих увидеть Байкал, средний чек вырос на семь процентов, до 1030 рублей, а количество операций уменьшилось на 18 процентов.

В Санкт-Петербурге средний чек одной покупки по карте вырос с 1277 рублей в 2020 году до 1523 рублей в 2021-м. Количество покупок снизилось на 28 процентов по сравнению с новогодними каникулами прошлого года, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что средний чек на детские подарки в России вырос на 15-20 процентов.

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