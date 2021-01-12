Определены самые популярные товары для подарков к Новому году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жители России накануне Нового года больше всего тратили на ювелирные изделия и книги — эти категории стали самыми популярными товарами для праздничных подарков.

Как выяснили специалисты компании «ЮMoney», в сегменте ювелирных украшений платежи выросли накануне Нового года на 73 процента, количество транзакций по покупке книг — на 79 процентов, а общий оборот платежей — на 38 процентов.

На ювелирные украшения в качестве подарков в интернет-магазинах россияне расходовали в среднем по 7 654 рублей, что на 17 процентов превышает показатель декабря 2019 года. Количество транзакций при этом выросло на 48 процентов.

Наряду с этим жители России сократили расходы на посещение салонов красоты: обороты платежей снизились на 19 процентов относительно прошлого года, средний чек уменьшился на 38 процентов.

В целом средний чек в декабре 2020 года относительно декабря 2019 года вырос во всех категориях, заметнее всего — в категориях одежды и обуви (на 91 процент, до 2 099 рублей), товаров для спорта (на 33 процента), электроники, бытовой техники, товаров для детей (по 28 процентов).

При этом в городах-миллионниках категории самых популярных товаров для новогодних подарков и средний чек на них в декабре 2020 года различаются. Например, средний чек трат москвичей на сертификаты по образованию (3952 рубля), электронику и бытовую технику (6730 рублей), одежду и обувь (2567 рублей), а также косметику (2088 рублей) больше, чем у жителей других регионов, сообщает ТАСС.

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