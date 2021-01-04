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Психолог рассказал, почему некоторые люди отказываются праздновать Новы год
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Психолог рассказал, почему некоторые люди отказываются праздновать Новы год

Ксения Монахова

Общество

Отказ от празднования Нового года может быть одним из способов психологической защиты. Об этом заявила психолог Наталья Варская.

По словам специалиста, в обществе есть много людей, которым просто негде и не с кем встречать праздник. Поэтому они стараются сделать видимость того, что просто нет желания отмечать Новый год. Такая психологическая защита помогает им скрыть тот факт, что праздновать не с кем, негде и не на что. Однако такое поведение может перерасти в привычку.

— Может быть, такое было пару раз, и это вошло в привычку. Сейчас у человека уже есть возможность, а когда-то не было, и он так привык. Но это, как правило, психологическая защита, и это свидетельствует о том, что у человека психологически не всё хорошо. Когда у человека всё хорошо, он будет рад праздновать и создавать хорошее настроение, — цитирует слова психолога RT.

Однако есть такие случаи, когда отказ от праздника обусловлен психологической травмой. Например, если человек рос в неблагополучной семье и не получал подарки или вовсе плакал в Новый год.

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