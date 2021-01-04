Психолог рассказал, почему некоторые люди отказываются праздновать Новы год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Отказ от празднования Нового года может быть одним из способов психологической защиты. Об этом заявила психолог Наталья Варская.

По словам специалиста, в обществе есть много людей, которым просто негде и не с кем встречать праздник. Поэтому они стараются сделать видимость того, что просто нет желания отмечать Новый год. Такая психологическая защита помогает им скрыть тот факт, что праздновать не с кем, негде и не на что. Однако такое поведение может перерасти в привычку.

— Может быть, такое было пару раз, и это вошло в привычку. Сейчас у человека уже есть возможность, а когда-то не было, и он так привык. Но это, как правило, психологическая защита, и это свидетельствует о том, что у человека психологически не всё хорошо. Когда у человека всё хорошо, он будет рад праздновать и создавать хорошее настроение, — цитирует слова психолога RT.

Однако есть такие случаи, когда отказ от праздника обусловлен психологической травмой. Например, если человек рос в неблагополучной семье и не получал подарки или вовсе плакал в Новый год.

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