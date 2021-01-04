Названы самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В период длинных новогодних выходных происходит порядка 30 тысяч выездов по срабатыванию сигнализации и тревожных кнопок в России. Об этом рассказалгенеральный директор компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков.

Как уточнил эксперт, примерно 70 процентов вызовов приходятся на дневное время суток, чаще всего они поступают из баров, кафе и ресторанов (31,5 процента), продуктовых магазинов (28 процентов), непродовольственных магазинов (17 процентов).

Среди видов правонарушений первое место по частоте вызовов приходится на хулиганство (51 процент), как правило, виновниками становятся люди в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Цыбаков рассказал, что утром первого января в Смоленске в одном из заведений общественного питания завязалась драка между несколькими актерами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, которые не хотели покидать заведение.

В Челябинске 31 декабря вспыхнул конфликт из-за того, один из жильцов дома нарядился Дедом Морозом, чтобы поздравить сына соседа.

— Гость оказался нежеланным, а сюрприз не удался, — отметил Цыбаков в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно, что Московская городская система видеонаблюдения обработала за год 1,7 миллиарда часов видео.

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