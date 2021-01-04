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Московская городская система видеонаблюдения обработала за год 1,7 миллиарда часов видео
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Московская городская система видеонаблюдения обработала за год 1,7 миллиарда часов видео

Татьяна Плотникова

Город

Московская городская система видеонаблюдения обрабатывает около 1,7 миллиарда часов видеозаписей в год. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как уточнили в ведомстве, камеры позволяют обеспечивать безопасность жителей и гостей города, контролировать благоустройство и содержание городских территорий, процессы уборки дворов, вывоза мусора, строительства ключевых социальных объектов, а также выявлять факты незаконного строительства, контролировать размещение рекламы, нарушения процессов торговли, регулировать транспортные потоки.

При этом записи с камер городской системы видеонаблюдения используются при расследовании 70 процентов правонарушений. В частности, в период с января по сентябрь 2020 года с использованием городской системы видеонаблюдения было раскрыто более 3,8 тысячи преступлений.

С начала 2020 года 105 тысяч камер подключили к модулю распознавания лиц, который помогает сотрудникам правоохранительных органов в розыске правонарушителей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что функция отслеживания людей по силуэтам появится в системе видеонаблюдения Москвы.

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