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Путин подписал закон о включении номера 112 в список экстренных служб 
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин подписал закон о включении номера 112 в список экстренных служб 

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение единого номера 112 для вызова экстренных служб. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Теперь работа системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 будет оптимизирована. В России будут установлены единые принципы, требования и регламенты создания, функционирования и развития системы.

После подписания закона президентом будет определена система вызова экстренных служб по номеру 112. Кроме того, разграничиваются полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил внести единый телефонный номер по коронавирусу 112 в федеральный перечень. Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с этим проектом.

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