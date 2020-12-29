Мишустин согласился с включением экстренного номера 112 в федеральный перечень

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился с тем, что экстренный номер 112 необходимо включить в федеральный перечень экстренных служб. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 29 декабря.

По его словам, россияне должны получать медицинскую помощь без промедления.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил внести единый телефонный номер по коронавирусу 112 в федеральный перечень. Для этих целей уже был подготовлен специальный проект.

— Продолжайте эту работу, люди должны получать помощь без промедления. И, конечно, поддержим все инициативы, которые вы сказали, — отметил Мишустин.

Ранее глава правительства РФ поручил членам кабинета министров держать ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники под личным контролем.

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