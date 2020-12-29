Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Соответствующий документ запрещает сокращать величину МРОТ ниже установленного уровня — 42 процентов от медианной заработной платы. Медианная зарплата — это величина, которая делит всех работающих на две равные части: у половины работников размер заработка выше данной суммы, у другой половины — ниже.

С 1 января 2021 года МРОТ устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц. Показатель на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий.

МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на очередной год, которая устанавливается правительством, исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.

Прожиточный минимум должен составлять не менее 44,2 процента медианного среднедушевого дохода за предыдущий год, причем соотношение должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет. В каждом следующем году прожиточный минимум должен быть не меньше, чем в текущем.

Соотношение прожиточного минимума трудоспособного населения и прожиточного минимума на душу населения устанавливается в размере 109 процентов, пенсионеров – 86 процентов, детей – 97 процентов.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам согласился с идеей увеличения минимального размера оплаты труда в России.

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