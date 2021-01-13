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Россияне резко увеличили траты на электронику и медуслуги
Фото: «Вечерняя Москва»

Россияне резко увеличили траты на электронику и медуслуги

Татьяна Плотникова

Товары

Во время длинных новогодних выходных жители России существеннее всего увеличили свои расходы на приобретение электроники, а также оплату медицинских услуг. Об этом свидетельствуют сведения оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Как подсчитали аналитики, в категории электроники объем продаж в денежном выражении вырос на 27 процентов относительно предыдущего года, причем количество покупок увеличилось лишь на два процента. Средний чек возрос на 51 процент, составив 8,6 тысячи рублей.

В категории платных медицинских услуг россияне увеличили количество транзакций на десять процентов, общие расходы в денежном исчислении — на 22 процента. Средний чек стал больше на 11 процентов (около трех тысяч рублей).

Комментируя эти показатели, эксперты службы аналитики «Платформы ОФД» отметили, что доля импортной составляющей в категории электроники и бытовой техники высока, что и послужило драйвером роста продаж в денежном выражении. Затраты на медицинские услуги выросли за счет сдачи тестов на коронавирусную инфекцию.

В свою очередь, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов указал, что конец декабря и первая половина января — традиционно высокий сезон у продавцов электроники, когда удается реализовать 15–20 процентов всего годового оборота.

Генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что сегмент платных медицинских услуг рос именно в новогодние праздники из-за перемещений россиян, пожелавших отдохнуть в других регионах. Из-за пандемии COVID-19 были введены ограничительные меры, в том числе требование отрицательного анализа на коронавирус при заселении в отель или санаторий.

Эксперты «Платформы ОФД» отмечают также рост продаж в продуктовых супермаркетах (на три процента), однако число покупок снизилось на 13 процентов. Средний чек достиг 945 рублей (+29 процентов).

Что касается одежды и обуви, продажи в денежном выражении увеличилась на четыре процента, однако число покупок сократилось на девять процентов. Средний чек вырос на процентов, составив почти четыре тысячи рублей, пишут «Известия».

Ранее были названы регионы, жители которых стали больше тратить в новогодние праздники.

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