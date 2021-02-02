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Подозреваемых в краже канцтоваров на полмиллиона рублей задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Подозреваемых в краже канцтоваров на полмиллиона рублей задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Домодедово задержали троих мужчин по подозрению в крупной краже канцелярских товаров. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел.

По данным следствия, злоумышленники — сотрудники компании по продаже канцтоваров — в течение двух месяцев похищали со склада офисную бумагу. Общий материальный ущерб превысил полумиллиона рублей.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых при помощи камер видеонаблюдения и задержали мужчин в момент сбыта очередной партии похищенного товара. Как рассказали задержанные, они продавали украденные канцелярские товары через интернет-сайт.

Возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».

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