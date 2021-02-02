В России предложили создать систему бесплатного государственного репетиторства

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Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил организовать систему государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам. Об этом он сообщил в письме на имя зампредседателя правительства России Татьяны Голиковой.

Депутат отметил, что для успешной сдачи основного и единого экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) требуются услуги репетиторов. При этом подготовка к ОГЭ стоит около 60 тысяч рублей, а к ЕГЭ — не менее 100 тысяч рублей. Иван Сухарев уточнил, что не каждая семья может позволить себе такие траты.

Поэтому депутат предлагает создать единую электронную платформу для подготовки учеников к экзаменам.

— Прошу Вас рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, в рамках которой подготовка к экзаменам будет осуществляться лучшими преподавателями школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны по выбору учащихся, — говорится в обращении.

Так, на основе выдачи бесплатных сертификатов школьники за счет государства должны получать услуги репетитора стоимостью не менее 60 тысяч рублей для сдающих ОГЭ и не менее 100 тысяч рублей для тех, кто будет сдавать ЕГЭ.

По мнению парламентария, сертификат должен предоставлять право на дополнительные занятия по четырем предметам, также необходимо организовать для школьников психологическую поддержку, передает RT.

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