Каждый четвертый самозанятый в Москве планирует стать предпринимателем

Самозанятый москвич Андрей Клавдиев выполняет свою работу, сидя за столиком в кафе / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Свыше четверти столичных самозанятых хотят в будущем стать предпринимателями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди клиентов МБМ.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, 28,2 процента самозанятых хотят оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрировать юридическое лицо. Такие меры помогут им избавиться от некоторых ограничений. Например, запрета на наем персонала и максимального дохода в год в 2,4 миллиона рублей.

— Таким образом, каждый четвертый участник исследования собирается перейти на новый уровень ведения своего бизнеса. Сотрудники ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) помогают представителям этой категории с оформлением документов, подбором оптимального режима налогообложения и с решением других вопросов, — уточнил Алексей Фурсин.

Отмечается, что в опросе приняли участие 209 самозанятых человека, которые применяют налог на профессиональный доход. При этом, некоторые из них уже оформлены как индивидуальные предприниматели (ИП), однако планируют зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. Такую меру рассматривают 20 процентов респондентов с ИП.

Алексей Фурсин подчеркнул, что режим самозанятых получил активную поддержку среди жителей столицы.Ежемесячно этот статус оформляют около 24 тысяч горожан. Уточняется, что по состоянию на 1 января 2021 года в Москве официально зарегистрированы 479 тысяч человек как самозанятые, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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