Скончался бывший министр сельского хозяйства и продовольствия РФ Александр Назарчук

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Ушел из жизни бывший министр сельского хозяйства и продовольствия России, глава Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук. Ему был 81 год. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю во вторник, 2 февраля.

Уточняется, что тело Назарчука было найдено в доме в поселке Солнечный. Следователи проводят проверку, точная причина смерти пока не установлена, передает ТАСС.

— Версия с утечкой газа в доме также проверяется, однако пока никакие признаки отравления газом не установлены, — говорится в сообщении.

Александр Назарчук родился в 1939 году. В 1990 году он занял должность народного депутата РСФСР, в 1993 годом стал депутатом Государственной думы. Назарчук являлся министром сельского хозяйства с 1994 по 1996 год. После этого он возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.