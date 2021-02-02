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Врач рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать запах изо рта
Фото: mos.ru /Официальный сайт мэра Москвы

Врач рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать запах изо рта

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала, что неприятный запах изо рта может сигнализировать о ряде заболеваний, поэтому его опасно игнорировать.

По ее словам, с галитозом — запах изо рта — сталкивается 70 процентов людей. Его вызывают определенные химические вещества, которые скапливаются в ротовой полости.

— В 90 процентах случаев, это бывает при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, когда создаются определенные условия для того, чтобы микрофлора ротовой полости изменилась. Это запущенный кариес, выраженный пародонтоз, кровоточивость зубов, причем не только явная кровоточивость, но и скрытая: кровь в слюне тоже может вызывать неприятный запах, — цитирует медика Пятый канал.

Неприятный запах также может появиться из-за хронического тонзиллита или синусита. Помимо этого, запах возникает при некоторых заболеваниях кишечника, желудка и печени.

Жегалина порекомендовала страдающим от неприятного запаха изо рта людям тщательно проводить гигиену полости рта, посетить стоматолога для исключения проблем со здоровьем зубов. Если вышеперечисленные меры не помогут, следует обратиться к лор-врачу, терапевту или гастроэнтерологу.

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